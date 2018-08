Οι φίλοι του Άγιαξ τραγούδησαν Μπομπ Μάρλεϊ με τον γιο του στις εξέδρες (vid)

Ο Κάνι – Μάνι Μάρλεϊ, ένα από τα αναγνωρισμένα παιδιά του Μπομπ Μάρλεϊ, βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου του Αίαντα για την αναμέτρηση με την Έμεν και οι οπαδοί του Άγιαξ άρχισαν να τραγουδούν τους στίχους του «Three Little Birds», με την ατμόσφαιρα να είναι φανταστική!

| Ky-Mani Marley, zoon van, op bezoek in de Johan Cruijff Arena.

Don't worry about a thing,'cause every little thing gonna be all right.#ajaemmhttps://t.co/h7yMe25OHz pic.twitter.com/l6QEoL3Dxu

— FOX Sports (@FOXSportsnl) 25 Αυγούστου 2018