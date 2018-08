Η μάχη της Ελλάδας κρίνεται (και) στα play off

Το ζήτησε ο αναγνώστης «LeBron_James_23» με σχόλιο του μετά το βράδυ της Τρίτης και τις επιτυχίες-προκρίσεις που είχαν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Μία ανάλυση για το που βρίσκεται η Ελλάδα μπαίνοντας στα play off του Champions League και του Europa League αλλά ταυτόχρονα που βρίσκονται και οι χώρες από την 11η έως και την 17η θέση αλλά και πως θα μοιράζονται οι βαθμοί σε κάθε μας επιτυχία. Δική μας αλλά και των άλλων χωρών.

Οσο για το τι βαθμούς παίρνουμε ανάλογα τις προκρίσεις και τις νίκες;

1000 πόντοι για κάθε νίκη και 0.500 για κάθε ισοπαλία σε όλους τους προκριματικούς και στα play off (διαιρούνται με το σύνολο των ομάδων κάθε χώρας)

2000 πόντοι για κάθε νίκη και 1000 για κάθε ισοπαλία στους ομίλους (διαιρούνται με το σύνολο των ομάδων κάθε χώρας)

4000 πόντοι για την είσοδο σε όμιλο του Champions League (διαιρούνται με το σύνολο των ομάδων κάθε χώρας)

4000 πόντοι για πρόκριση στους «16» του Champions League (διαιρούνται με το σύνολο των ομάδων κάθε χώρας)

Αυτά σε ότι έχει να κάνει με την βαθμολογία των χωρών γιατί οι σύλλογοι πριμοδοτούνται με επιπλέον 1000 βαθμούς σε περίπτωση που προκριθούν στους «16», τους «8», τους «4» και τον τελικό.

ΔΕΝ υπάρχει μπόνους για τους ομίλους του Europa League για τις χώρες (οι ομάδες θα πάρουν μίνιμουμ 3.000 πόντους).

ΔΕΝ υπάρχει μπόνους για οποιαδήποτε πρόκριση στο Europa League (μόνο οι ομάδες 1.000 βαθμούς από τους «8» και μετά)

Αναλυτικά τι θα γίνει και τι περιμένουμε στα play off των επόμενων δύο εβδομάδων

Οι Αυστριακοί/11η θέση με 26.250 βαθμούς και 2/5 ομάδες)

Μπορεί να... χάνονται βαθμολογικά αλλά πλέον έμειναν με δύο ομάδες στην Ευρώπη. Βεβαίως η Σάλτσμπουργκ διεκδικεί την πρόκρισή της στους ομίλους του Champions League και η Ραπίντ θ' αντιμετωπίσει την Χάιντουκ στα play off του Europa League.

Ερυθρός Αστέρας-Σάλτσμπουργκ (play off Champions League)

Ραπίντ Βιέννης-Στεάουα Βουκουρεστίου (play off Europa League)

Οι Δανοί /12η θέση με 25.650 βαθμούς και 3/4 ομάδες

Συνεχίζουν την απίστευτη άνοδό τους. Μπορεί (επιτέλους) να έχασαν μία ομάδα από τις τέσσερις (Νόρτζελαντ) αλλά Κοπεγχάγη, Μίντιλαντ, Μπρόντμπι και νίκησαν και προκρίθηκαν. Ωστόσο τα πράγματα δυσκολεύουν τώρα στα play off του Europa League.

Αταλαντά-Κοπεγχάγη

Μάλμε-Μίντιλαντ

Γάνδη-Μπρόντμπι

Οι Ολλανδοί/13η θέση με 25.133 βαθμούς και 2/5 ομάδες

Κι όμως για δεύτερη σερί χρόνια οι Ολλανδοί τα έχουν κάνει... θάλασσα. Εμειναν με δύο ομάδες για τα play off. Και οι δύο θα παίξουν για την πρόκρισή τους στο Champions League.

ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ-Αϊντχόφεν

Αγιαξ-Ντιναμό Κιέβου

Και για τους Ολλανδούς η κάθε πρόκριση θα ισοδυναμεί με 0.800 βαθμούς. Τυχόν αποκλεισμός οδηγεί τις ομάδες στο Europa League.

Οι Ελληνες/14η θέση με 24.100 βαθμούς και 3/5 ομάδες)

Δεν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση για το τι έχουμε πετύχει. Αλλωστε το γνωρίζουμε. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ διεκδικούν την πρόκρισή τους σε ομίλους του Champions League έχοντας εξασφαλισμένο το... μαξιλαράκι του Europa και ο Ολυμπιακός θα δώσει τη μάχη του για να μπει σε ευρωπαϊκό όμιλο.

Βίντι-ΑΕΚ (play off Champions League)

Μπενφίκα-ΠΑΟΚ (play off Champions League)

Ολυμπιακός-Μπέρνλι ή Μπασακσεχίρ (play off Europa League)

Οι Κροάτες/15η θέση με 23.750 βαθμούς και 1/4 ομάδα

Κι όμως αυτοκτόνησαν. Οι Κροάτες έμειναν μόνο με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ μιας και αποκλείστηκε και η Χάιντουκ και η Ριέκα! Βεβαίως η Ντιναμό μπορεί να μπει στους ομίλους του Champions League (και θα πάρει 1.000 βαθμούς η Κροατία). Ωστόσο και πάλι δεν δείχνουν ικανοί να μας βάλουν από κάτω.

Γιουνγκ Μπόις-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (play off Champions League)

Οι Τσέχοι/16η θέση με 23.675 βαθμούς και 4/5 ομάδες

Μπορεί να είναι κάτω από εμάς αλλά δεδομένα έχουν τρεις ομάδες σε ομίλους και θα περιμένουν να δουν τι θα κάνει η Ολομουτς. Βεβαίως έχουν πάρει ήδη το μπόνους από την Βικτόρια Πλζεν (0.800) για την συμμετοχή τους στο Champions League ενώ σε ομίλους του Europa League βρίσκεται ήδη η Σλάβια Πράγας και η Γιάμπλονετς.

Ολομουτς-Σεβίλλη (play off Europa League)

Μένει να δούμε τι θα κάνει η Ολομουτς η οποία ευτυχώς για εμάς έχει πέσει πάνω στην Σεβίλλη στα play off του Εuropa League.

Οι Ελβετοί/17η θέση με 23.600 βαθμούς και 3/5 ομάδες

Με τον Ολυμπιακό να αποκλείει την Λουκέρνη οι Ελβετοί έμειναν με 3 ομάδες. Η μία είναι ήδη στους ομίλους του Europa League (Ζυρίχη) και θα έχουν ακόμα μία σίγουρα σε όμιλο.

Γιουνγκ Μπόις-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (play off Champions League)

Βασιλεία-Απόλλων Λεμεσού (play off Εuropa League)

Η Γιουνγκ Μπόις είναι στα play off του Champions League εκεί όπου θ' αντιμετωπίσει τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Εάν προκριθεί παίρνει και το μπόνους (0.800). Εάν αποκλειστεί θα είναι στο Europa League. Και υπάρχει και η Βασιλεία η οποία θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Λεμεσού στα play off του Europa League.