Ο Κασίγιας βοηθάει έναν ακόλουθο στο twitter να βαφτίσει το παιδί του «Ίκερ»! (pic)

Ο χρήστης του twitter πόσταρε μια συνομιλία με τη γυναίκα του, όπου διαφωνούσαν για το όνομα του παιδιού αν είναι αγόρι και ζήτησε τη βοήθεια του Κασίγιας προκειμένου να μαζέψει 30.000 retweets ώστε να το βαφτίσουν «Ίκερ». Όπως δηλαδή τον Ισπανό τερματοφύλακα.

Το tweet έπεσε στην αντίληψη του Ίκερ Κασίγιας, ο οποίος το «τιτίβισε» στον λογαριασμό του αναφέροντας: «Μου ζήτησες κάτι υπέροχο και θα πρέπει να το προσπαθήσω»! Ήδη τα retweets αρχίζουν να ανεβαίνουν μετά την κοινοποίηση που έκανε ο Κασίγιας και μένει πλέον να φανεί αν θα συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός και το παιδί πάρει το όνομα του γκολκίπερ της Πόρτο!

Claro que te ayudo máquina!! Da igual que no se llegue!! Me has pedido algo precioso y habrá que intentarlo!! Salud!! https://t.co/5UtISSwaHe

— Iker Casillas (@IkerCasillas) 11 Αυγούστου 2018