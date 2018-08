To Football Manager αλλάζει μ' ένα επικό βίντεο (vid)

Νέα παιχνίδια σε περιμένουν στο καζίνο της Sportingbet. 21+

Ο Μiles Jacobson το είχε προαναγγείλει τις προηγούμενες μέρες. Ολοι περίμεναν με αγωνία ποια θα είναι η αλλαγή. Ουσιαστικά ο τίτλος ήταν «end of an era» με αποτέλεσμα όλοι οι φίλοι του Football Manager να περιμένουν τις ανακοινώσεις για το νέο παιχνίδι του 2019.

Η πρώτη έγινε μ' ένα επικό βίντεο που μας... καψουρεύει για όλα όσα θα περιμένουμε μέχρι τις 2 Νοεμβρίου. Απολαύστε.

Welcome to the job Your season starts November 2nd.

This is #FM19 pic.twitter.com/VUu8xJS6B6

— Football Manager (@FootballManager) 6 Αυγούστου 2018