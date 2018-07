Φιλική... σφαλιάρα από Ντόρτμουντ σε Λίβερπουλ (vid)

Στο γήπεδο των Panthers στη Σάρλοτ πραγματοποιήθηκε το φιλικό της Λίβερπουλ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Οι «reds» ηττήθηκαν με 3-1 από τους Γερμανούς. Στο 25' ο Φαν Ντάικ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά, από τη σέντρα του Ρόμπερτσον κι η Ντόρτμουντ ισοφάρισε με τον Πούλισιτς στο 56' πέναλτι το οποίο κέρδισε ο ίδιος.

Ο ίδιος παίκτης έκανε και το 2-1 με σουτ έξω από την περιοχή και από τον Αμερικανό ξεκίνησε το 3-1 όταν σε σουτ του, ο Λάρσεν πήρε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα,

Andy Robertson with the cross, and Virgil Van Dijk gives Liverpool the lead over Borussia Dortmund in America. pic.twitter.com/cTQDCd9M6t

— Anfield Express (@AnfieldExpress) July 22, 2018