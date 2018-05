Οπαδοί της Σπόρτινγκ επιτέθηκαν και τραυμάτισαν τους παίκτες τους! (vid & pics)

Η Σπόρτινγκ έκανε... χαρακίρι και έχασε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα και από εκείνη τη στιγμή η κατάσταση έχει ξεφύγει. Το τελευταίο επεισόδιο ήρθε με την εισβολή 50 οπαδών στο προπονητικό κέντρο. Όλοι τους φορούσαν κουκούλες και επιτέθηκαν στον προπονητή Ζουάν Ζέσους και στους παίκτες, τραυματίζοντας αρκετούς από αυτούς!

Ο Ζέσους δέχθηκε... κουτουλιά, ενώ εμφανή είναι τα τραύματα στο κεφάλι του Μπας Ντοστ! Ανάμεσα στους παίκτες που δέχθηκαν επίθεση είναι και οι Ακούνια, Ρούι Πατρίσιο, Καρβάλιο και Μπατάλια. Η Σπόρτινγκ εξέδωσε ανακοίνωση, καταδικάζοντας απλά τη βία...

Sporting's end-of-season chaos hits a new low. Masked fans break into club's Alcochete training complex and attack coach and players. Star striker Bas Dost left with a nasty gash to the head. pic.twitter.com/l4Eme3h99C

