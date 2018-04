Τρέλα στην Νάπολι, 6.000 τιφόζι «έστειλαν» την ομάδα στην Φλωρεντία (vid)

Τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε της Serie A η Νάπολι είναι στο -1 από την Γιουβέντους και έχει ασύγκριτα πιο εύκολο πρόγραμμα, κάτι που έχει κάνει τους οπαδούς του club του Νότου να τρελαθούν αφού νιώθουν κοντά στο Scudetto για πρώτη φορά από το 1990. Περίπου 6.000 τιφόζι συγκεντρώθηκαν έξω από τον σταθμό του τραίνου από τον οποίο η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι αναχώρησε για την Φλωρεντία για τον αγώνα του Artemio Franchi κόντρα στους Viola. Στο γήπεδο της Φιορεντίνα αναμένεται να είναι 10.000 οπαδοί των Partenopei...

This is brilliant. More than 5.000 Napoli fans at Piazza Garibaldi to encourage the team before they head to Florence. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/MxCFQ0MMh8

— Everything Napoli (@NaplesAndNapoli) April 28, 2018