Η Πόρτο... έκλεισε το σπίτι της Μπενφίκα και παίρνει τίτλο με σουτάρα Ερέρα στο 90'! (vid)

Η σουτάρα του Ερέρα στο 90' στο χθεσινό ντέρμπι της Μπενφίκα με την Πόρτο «πάγωσε» το Ντα Λουζ! Με το γκολ αυτό η Πόρτο προσπέρασε την Μπενφίκα στην κορυφή, με δύο βαθμούς διαφορά, τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος.

Πλέον, η ομάδα του Οπόρτο είναι το φαβορί για τον τίτλο, τον οποίο ουσιαστικά αρπάζει μέσα από τα χέρια της Μπενφίκα με αυτό το ξερό σουτ του Ερέρα, ο οποίος έβγαλε και τη φανέλα του και την έδειξε στην εξέδρα αλά... Μέσι!

Hector Herrera scores for Porto in the 90th minute 's Benfica to send them top of the league with four matches to go. #SLBFCP pic.twitter.com/R7jE8Hhahx

— More Than 90 Minutes (@MoreThan90Min) 15 Απριλίου 2018