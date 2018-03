Ποδοσφαιρικός αναλυτής και επίσημα ο Στιβ Νας! (vid)

Ο παλαίμαχος γκαρντ των Suns με πλούσια παρουσία στον μαγικό κόσμο του NBΑ, ανέφερε πως... αν δεν ήταν τόσο μεγάλη η αγάπη του για το ποδόσφαιρο, δεν θα κατάφερνε να παίξει σε τόσο υψηλό επίπεδο στο μπάσκετ.

«Η πρώτη μου κουβέντα ήταν “γκολ” και μου πήρε 18 χρόνια καριέρας στο NBA για να επιστρέψω πλέον σε αυτό που αγαπώ... Έχω εμμονή ν' ακολουθώ την αγαπημένη μου ομάδα. Δεν μου φτάνει ποτέ... Έχω μια ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας την αγάπη μου για το ποδόσφαιρο» είναι τα λόγια του Νας στο promo-video για την έναρξη της συνεργασίας του με το Bleacher Report Football!

Welcome to the squad @SteveNash is joining @brfootball to cover soccer pic.twitter.com/b2GbUyP9t8

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 8, 2018