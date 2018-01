Εκανε κάτι ανοησίες. Πήρε φόρα με μικρά βηματάκια και μετά πρέπει να βρήκε κάτι μεταξύ αέρα, με χορτάρι και λίγο από την μπάλα, με την αστεία κατάληξη να καθιστά το εν λόγω πέναλτι ως ένα από τα χειρότερα ever που έχουμε δει. Ολα αυτά από τον κύριο Ντοντό της Γκιρεσουνσπόρ σε ματς του τουρκικού Κυπέλλου κόντρα στη Φενερμπαχτσέ.

Giresunspor's Dodo with the worst penalty of all time against Fenerbahce in the Turkish Cup todaypic.twitter.com/YULw9BDr3N

— Alan Smith (@alansmith90) January 31, 2018