Ανάλυση: Όσο νεότερη, τόσο καλύτερη μια ομάδα (;) (graphs)

Πολλά πράγματα αλλάζουν στο ποδόσφαιρο, εκτός από τους κανόνες με τους οποίους παίζεται, αν και πολλοί ορέγονται μέχρι και τέτοιου είδους κοσμογονικές μεταβολές. Εκτός από την τεχνολογική πρόοδο, που φέρνει το instant replay, τα hawk-eyes, το VAR και τη συνεχή επόπτευση όσων συμβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, υπάρχουν και περισσότερο «ποιοτικές» αλλαγές, που δεν γίνονται αμέσως αντιληπτές κι έχουν υπέρμαχους, αλλά και πολέμιους.

Όπως και με τους προπονητές, που κάποτε ήταν σαν προαπαιτούμενο να έχουν φτάσει σε μεγάλη ηλικία, ώστε να αναλάβουν μια σοβαρή δουλειά, έτσι και με τους ποδοσφαιριστές, υπάρχει μια τάση που τους θέλει νεότερους στο πάλκο, ως πρωταγωνιστές, να διαμορφώνουν τις εξελίξεις και να επηρεάζουν ως... βετεράνοι στο παιχνίδι. Πολλοί θεωρούν ατού μιας ομάδας να διαθέτει μικρό μέσο όρο ηλικίας, όσο κι αν αναγνωρίζουν πως η εμπειρία των μεγαλύτερων πάντα χρειάζεται.

Ένα παράδειγμα ομάδας που στηρίζεται στις ακαδημίες της, τους παίκτες που η ίδια «παράγει» και διαμορφώνει και καλεί να στελεχώσουν την ανταγωνιστική πρώτη ομάδα είναι η Μπάγερ Λεβερκούζεν. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προφίλ ηλικίας των παικτών της Λεβερκούζεν κατά την τελευταία δεκαετία. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι στατιστικές στοιχείων και επιδόσεων που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν αποκλειστικά τους αγώνες του πρωταθλήματος. Οι ευρωπαϊκοί αγώνες, καθώς και το γερμανικό κύπελλο δεν ελήφθησαν υπόψιν.

(Πηγή: Statathlon)

To 2009 η γερμανική ομάδα είχε μέσο όρο ηλικίας τα 23.5 χρόνια κι ακόλουθα διαμορφώθηκε ως εξής:

2010: 24.1

2011: 23.3

2012: 22.8

2013: 23.5

2014: 23.9

2015: 23.2

2016: 22.8

(Πηγή: Statathlon)

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, που παρουσιάζει την τελική θέση της Λεβερκούζεν στη Μπουντεσλίγκα, η καλύτερη θέση που κατέλαβε στην 8αετία που εξετάζεται είναι η 2η (2010), με τον ψηλότερο αντίστοιχα μέσο όρο αυτής της περιόδου (24.1), ενώ με μια από τις νεότερες «εκδόσεις» της σε αυτό το διάστημα, κατέλαβε το 2016 τη 12η θέση του πάνακα, στη μακράν χειρότερη επίδοσή της.

Από την άλλη, ενώ το 2011 με μ.ο 23.3 χρόνια τερματίζει 5η, την αμέσως επόμενη χρονιά που έχει νεότερη ομάδα (22.8) φτάνει στην 3η θέση. με μέση ηλικία 23,3 καταφέρνει να τερματίσει στην 5η θέση στη Bundesliga, ενώ ένα χρόνο αργότερα τελείωσε ως 3η έχοντας ταυτόχρονα την νεότερη ομάδα αυτής της 8ετούς περιόδου (22,8 ετών). Συνολικά πάντως διαπιστώνεται πως όσο πιο μικρή ηλικιακά ομάδα παρουσιάζει η ομάδα της Ρηνανίας-Βεστφαλίας, τόσο καλύτερη είναι η θέση της στο τέλος του πρωταθλήματος.

Στη συνέχεια λαμβάνεται υπόψιν ο αριθμός των γκολ που σκόραρε η Λεβερκούζεν μετά το 75ο λεπτό των παιχνιδιών της, καθώς αυτό αποτυπώνει σε κάποιον βαθμό και τις αντοχές των παικτών να ανταπεξέλθουν στις εκάστοτε απαιτήσεις τους. Στον πίνακα που ακολουθεί συσχετίζονται λοιπόν τα γκολ με την ηλικία, καθώς τα γκολ που σημειώθηκαν σε αυτό το διάστημα του παιχνιδιού είναι συνήθως πολύ σημαντικά, αλλάζουν την τύχη της αναμέτρησης κι απαιτούν ενέργεια, ψυχική και σωματική.

(Πηγή: Statathlon)

Με εξαίρεση τις σεζόν 2011/12 και 2016/17, τα αποτελέσματα που προέκυψαν προκαλούν έκπληξη. Η μέση ηλικία της ομάδας Bayer ακολουθεί την ίδια τάση με τον αριθμό των γκολ που σημειώθηκαν προς το τέλος των παιχνιδιών. Για παράδειγμα, το 2013 η γερμανική ομάδα σημείωσε το 17% των συνολικών γκολ της κατά τη διάρκεια της σεζόν με μέσο όρο ηλικίας περίπου 23,5 ετών, ενώ ένα χρόνο αργότερα η ομάδα (μ. ο. ηλικίας 23,9) πέτυχε σχεδόν το αντίστοιχο 20% στο διάστημα 75-90’. Δηλαδή: με γηραιότερους παίκτες σκόραρε περισσότερα γκολ προς το φινάλε των αγώνων.

Αυτόματα προκύπτει το ερώτημα, αν η σωματική αντοχή έχει την ίδια σημασία με την εμπειρία, την ωριμότητα και την ψυχραιμία, που αποκτώνται με τον χρόνο και άρα είναι χαρακτηριστικά κυρίως μεγαλύτερων σε ηλικία παικτών. Για το λόγο αυτό, πρέπει να εξεταστεί η ικανότητα αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων σε σχέση με την ηλικία. Παρακάτω παρουσιάζεται η συσχέτιση μεταξύ της μέσης ηλικίας και των πόντων που αποκτήθηκαν έπειται από γκολ που σημειώθηκαν προς το τέλος κι έδωσαν τη νίκη ή την ισοπαλία στους Γερμανούς στους εντός έδρας αγώνες.

(Πηγή: Statathlon)

Επιβεβαιώνεται πως κατά κανόνα, οι γηραιότεροι παίκτες είναι ικανότεροι να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όσο ο αγώνας οδεύει προς το τέλος του, σε σχέση με τους νεότερους. Ενδεικτικά, το 2010, που η Λεβερκούζεν τερμάτισε 2η στη Μπουντεσλίγκα, κατάφερε να πάρει 13 βαθμούς με μέσο όρο ηλικίας 24,1 ετών (σ.σ τον υψηλότερο στην εποχή των 8 ετών), σε αντίθεση με την ομάδα του 2014, όπου πήραν λιγότερους από 10 πόντους, καταλήγοντας στην 4η θέση το γερμανικό πρωτάθλημα. Το 2011, η Bayer κατάφερε μόνο να πάρει έναν βαθμό από την ισοφάριση ή το γκολ της ανατροπής μεταξύ 75-90’ και παράλληλα τερμάτισε 5η στο πρωτάθλημα, στη δεύτερη χειρότερη θέση της ομάδας στο διάστημα που εξετάζεται.

Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο είναι ότι 5 χρόνια αργότερα κατάφεραν να πάρουν 6 βαθμούς, λιγότερους από κάθε άλλη χρονιά πλην του 2011 και ως εκ τούτου, τερμάτισαν στη 12η θέση, που είναι και η χειρότερη επίδοσή της. Με τη νεότερη «έκδοσή» της λοιπόν, μάζεψε τους λιγότερους πόντους προς το φινάλε των αγώνων και (γι’ αυτό;) τερμάτισε στη χειρότερη θέση της 8ετίας. Το 2016/17 μάλιστα η Λεβερκούζεν βρισκόταν πίσω στο σκορ στο διάστημα 75-90’ στα 10 από τα 17 παιχνίδια στη Bayarena, ενώ το 2011/12 σε έξι, επομένως πήρε περισσότερους βαθμούς γιατί της δόθηκαν και περισσότερες ευκαιρίες.

Άλλο ένα στοιχείο που έχει ενδιαφέρον να αναλυθεί είναι η ένταση των παικτών ανάλογα με την ηλικία τους, τουλάχιστον όπως αυτή αποτυπώνεται στις κίτρινες κάρτες ανά παιχνίδι. Πολλές φορές παίρνουμε σαν δεδομένο ότι οι νεότεροι παίκτες, λόγω ενθουσιασμού, είναι πιο ευάλωτοι στα πειθαρχικά παραπτώματα, τις πιο «χαζές» κάρτες και την τιμωρία τους. Στον πίνακα που ακολουθεί πάντως παρουσιάζεται μια διαφορετική πραγματικότητα.

(Πηγή: Statathlon)

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όσο νεότερη είναι η ομάδα της Λεβερκούζεν, τόσο μικρότερες πιθανότητες έχει να δεχθεί πολλές κίτρινες κάρτες σε όλο το παιχνίδι. Η έλλειψη εμπειρίας μαζί με καλύτερα φυσικά χαρακτηριστικά (επιτάχυνση, ρυθμός) θα μπορούσε να αποτελέσει μια εξήγηση γι’ αυτή την κατάσταση. Πρέπει πάντως να τονιστεί ότι η γηραιότερη ομάδα της Λεβερκούζεν, η οποία κατάφερε να τελειώσει το 2010 στη 2η θέση, είχε δέχθηκε μικρό αριθμό καρτών των χρημάτων ανά παιχνίδι, κάτι που υπογραμμίζει την ποιότητα εκείνης της σύνθεσης και το επίτευγμά της.

Συνοψίζοντας, μπορεί κανείς να πει πως πολλά από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι αμφιολεγόμενα, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πρόκειτα για έρευνα πάνω σε μια ομάδα, που βέβαια είχε αξιοσημείωτα μικρή ηλικία. Από την άλλη, δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει το γεγονός πως τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού που παρήγαγαν οι νεότερες σε μ.ο ηλικίας «εκδόσεις» της Λεβερκούζεν αμφισβητούν έντονα αρκετά από όσα ξέρουμε: 1) το ότι έχουν μεγαλύτερη αντοχή για να κυνηγούν τα παιχνίδια ως το τέλος, 2) ότι δέχονται περισσότερες κάρτες από απειρία, 3) ότι είναι σε κάθε περίπτωση το παρόν και το μέλλον, καθώς και ότι αποτελεί οπωσδήποτε προσόν για μια ομάδα να διαθέτει νεαρούς παίκτες.

Μπορείτε να βρείτε την πρωτότυπη έρευνα εδώ: The Correlation Between Squad Age and Success of a Football Club

