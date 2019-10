Ντάνιελ Τζέιμς: «Κρύφτηκε» από το παιδί που τον συνόδευσε στο γήπεδο! (vid)

Ο νεαρός εξτρέμ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε την ατυχία να τον συνοδέψει στον αγωνιστικό χώρο ένα παιδάκι το οποίο ήταν και... λίγο πιο ψηλό από εκείνον.

Αποτέλεσμα αυτού, ο ποδοσφαιριστής των «κόκκινων διαβόλων» να... κρυφτεί τελείως πίσω από τον πιτσιρικά στην παράταξη των ποδοσφαιριστών για τον ύμνο του Europa League πριν την έναρξη της ισόπαλης (0-0) αναμέτρηση με την ΑΖ.

Daniel James, who is just 5'6", got the tallest mascot pic.twitter.com/BaHkOXoM2k

