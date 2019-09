Η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ αρκετά διαφοροποιημένη και με νεαρούς παίκτες να παίρνουν ευκαιρία, δυσκολεύθηκε αρκετά απέναντι στην Αστάνα παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησε, κυρίως με τον Μάρκους Ράσφορντ.

Η λύση ήρθε στο 72' με την ατομική ενέργεια του Μέισον Γκρίνγουντ από δεξιά και το χαμηλό σουτ για να καταλήξει η μπάλα στα δίχτυα. Ο σκόρερ, ανήκει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τα 6 του χρόνια, πέτυχε το πρώτο του γκολ με το ανδρικό τμήμα του συλλόγου και μάλιστα, έγινε ο νεότερος σκόρερ ever σε ευρωπαϊκή διοργάνωση στην ιστορία της ομάδας του!

Σε ηλικία 17 ετών και 353 ημερών, έγραψε τη δική του ιστορία με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ...

Left foot, chop onto the right foot and through the keepers legs. Mason Greenwood has arrived pic.twitter.com/3BqM4MIpHN

— The Man Utd Way (@TheManUtdWay) September 19, 2019