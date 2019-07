Άιντραχτ: Ο πρόεδρος έδωσε τη μπύρα του και 100 ευρώ στους οπαδούς για να πιουν! (vid)

Χουβαρντάς αποδείχθηκε ο ισχυρός άνδρας της Άιντραχτ στο εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας του απέναντι στη Φλόρα Ταλίν για τα προκριματικά του Europa League.

Οι ταξιδιώτες οπαδοί (περί τους 1.500) τον είδαν πάνω από την εξέδρα τους κι άρχισαν να τραγουδούν συνθήματα για μπύρες, με αποτέλεσμα ο Πίτερ Φίσερ να τους δώσει το ποτήρι του και 100 ευρώ που είχε στην τσέπη του για να πάρουν περισσότερες να πιουν!

This video shows Eintracht Frankfurt fans singing to club president Peter Fischer to “buy them a round” at the Europa League away game vs. FC Flora Tallinn (1,500 travelled).

He gives them his beer and €100.

German word of the day: Ehrenmann. #SGE pic.twitter.com/KpGIw8kmxN

