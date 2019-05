Ο Ζιρού... ευχαρίστησε ειρωνικά την Άρσεναλ για το τρόπαιο (vid)

Ο Γάλλος επιθετικός πέτυχε το πρώτο από τα τέσσερα γκολ των «μπλε» στον μεγάλο τελικό του Europa League στο Αζερμπαϊτζάν κι έκανε την ασίστ για το τέταρτο γκολ και δεύτερο προσωπικό του Εντέν Αζάρ στη βραδιά.

Στο πούλμαν των «μπλε», με το πάρτι να συνεχίζεται παρέα με το τρόπαιο, ο Ζιρού φώναξε: «Ευχαριστώ Άρσεναλ...», με ειρωνική διάθεση εκείνη τη στιγμή...

Jorginho went live on instagram last night..

Olivier Giroud "Thank you Arsenal" pic.twitter.com/IGeDmQhpnU

— Footy Accumulators (@FootyAccums) May 30, 2019