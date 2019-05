Ο Τσεχ έβλεπε τα πέναλτι της Τσέλσι με τους δημοσιογράφους στο «Μεστάγια»! (pic)

Έχοντας ανακοινώσει από καιρό πως διανύει την 20η και τελευταία επαγγελματική αγωνιστική περίοδο της καριέρας του, αποχωρώντας ώστε να κάνει χώρο για τις επόμενες γενιές, έχοντας κατακτήσει και όσα ονειρευόταν, ο Τσεχ δεν κρύβει πως έχει συναισθήματα για τους «μπλε».

Λίγο μετά το τέλος του επαναληπτικού των «κανονιέρηδων» με τη Βαλένθια στο «Μεστάγια», ο Τσέχος τερματοφύλακας παρέμεινε στη Μεικτή Ζώνη και παρακολουθούσε από κινητό μαζί με τους δημοσιογράφους τα πέναλτι στο ματς της Τσέλσι με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης...

This is Petr Cech in the Mestalla mixed zone last night watching the Chelsea v Eintracht Frankfurt penalty shoot-out on someone else’s phone. He has believed for some time it would be his destiny to play #cfc in the Europa League Final. Now it’s a reality. pic.twitter.com/YAwKB33foH

— James Olley (@JamesOlley) May 10, 2019