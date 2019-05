Στην προθέρμανση των δύο ομάδων προτού η Άρσεναλ φτάσει στο 4-2 και πανηγυρίσει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Europa League στο Μπακού, μια γυναίκα ρεπόρτερ θα έχει να βλέπει τον εαυτό της στα bloopers. Αν και μονάχα εκείνη μπορεί να ξέρει πόσο θα πόνεσε...

Μια μπάλα τη βρήκε στο πίσω μέρος του κεφαλιού με πολλή δύναμη, παρά και την προσπάθεια αυτού που ήταν πίσω της να σταματήσει την... συστημένη πορεία προς τη ρεπόρτερ...

pic.twitter.com/mt2BhcQ20p

— out of context arsenal (@outofcontextars) May 9, 2019