Η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Europa League που καταφέρνει να παραμείνει αήττητη για 17 παιχνίδια στη σειρά, έγινε η Τσέλσι! Οι Λονδρέζοι, ήρθαν ισόπαλοι με την Άιντραχτ και προκρίθηκαν στα πέναλτι στον τελικό φτάνοντας έτσι σε αυτή την εξαιρετική επίδοση.

WWWWWWWWDWWWWWWDD

Chelsea are the first team to go 17 games unbeaten in the Europa League since its rebranding pic.twitter.com/rC7RQHIbPN

— Coral (@Coral) May 9, 2019