Σε παράνοια οι οπαδοί της Άιντραχτ, δεν τους κρατούσαν... ούτε οι διαφημιστικές πινακίδες (vid)

Οι «αετοί» της Φρανκφούρτης κατάφεραν να περάσουν στους «4» του φετινού Europa League επικρατώντας 2-0 της Μπενφίκα στη μεταξύ τους ρεβάνς των προημιτελικών, έτσι ώστε να γυρίσουν την κατάσταση μετά την ήττα τους με σκορ 4-2 στη Λισαβόνα πριν από μια εβδομάδα.

Οι Κόστιτς και Ρόντε πέτυχαν τα απαραίτητα γκολ για την πρόκριση της Άιντραχτ και ο κόσμος του γερμανικού συλλόγου, γκρέμισε με την ορμή και τις διαφημιστικές πινακίδες κατεβαίνοντας από την εξέδρα, δίχως όμως να γίνει εισβολή στον αγωνιστικό χώρο.

Good Europa League limbs

Frankfurt fans react to reaching the semi-finals for the first time since 1980 pic.twitter.com/TLOq3RN3IF

— Football on BT Sport (@btsportfootball) April 18, 2019