Κάθισαν μπροστά στους οπαδούς τους μετά το ματς με την Τσέλσι οι παίκτες της Σλάβια (vid)

Η Σλάβια ηττήθηκε με σκορ 1-0, το οποίο διαμόρφωσε η κεφαλιά του Μάρκος Αλόνσο στα τελευταία λεπτά.

Η ομάδα της Πράγας το πάλεψε, δέχθηκε πολλές φάσεις, είχε κι εκείνη λίγες αλλά εξαιρετικές στιγμές μπροστά από την εστία του Κέπα, όμως, πηγαίνει στο Λονδίνο με πολύ δύσκολη αποστολή πλέον.

Παρ' όλα αυτά, παίκτες και κόσμος παραμένουν ενωμένοι και αυτό φάνηκε από τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο φινάλε...

Pretty cool at the end of the match between Slavia fans and the players pic.twitter.com/eTsqy3JpyX

— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) April 11, 2019