Απαράδεκτο σύνθημα από οπαδούς της Τσέλσι για Σαλάχ, αντέδρασαν οι ομάδες (vid)

Ακόμα ένα κάκιστο και απαράδεκτο περιστατικό από τους φίλους της Τσέλσι που φέτος έχουν απασχολήσει ουκ ολίγες φορές με την συμπεριφορά τους και τη ρατσιστική τους διάθεση.

Στην Πράγα, το απόγευμα της Πέμπτης, εθεάθησαν σε παμπ να τραγουδούν «ο Σαλάχ είναι βομβιστής» και οι στιγμές αυτές έχουν αποτυπωθεί σε βίντεο, το οποίο φυσικά έφτασε στους ανθρώπους των «μπλε» και της Λίβερπουλ.

«Είναι η ντροπή των οπαδών μας» ανέφερε η Τσέλσι, με τους «κόκκινους» του Μέρσεϊσαϊντ να τονίζουν το γενικότερο πρόβλημα στα αγγλικά γήπεδα και να καλούν «τους αρμόδιους φορείς να εντοπίσουν τους υπαίτιους και να προχωρήσουν στην παραδειγματική τους τιμωρία».

Some Chelsea fans have been filmed in Prague singing "Salah is a bomber"

via: @kexxc pic.twitter.com/YMHq198Ny7

— Footy Accumulators (@FootyAccums) April 11, 2019