Ο Μεσούτ Εζίλ δεν κατάφερε να βοηθήσει όσο θα ήθελε στη ρεβάνς με τους Γάλλους και μάλιστα, μόλις αντικαταστάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Έμερι άρχισε να τσουλάει πολύ καλύτερα τη μπάλα στο χορτάρι...

Πάντως, μέχρι ν' αποχωρήσει, πρόλαβε να συμπεριληφθεί στα highlights του ματς, με την «ποδιά» που έκανε με το τακούνι σε αντίπαλο...

Might want to close them when Ozil's around, pal. pic.twitter.com/w5e4rgO0BJ

— FourFourTwo ⚽️ (@FourFourTwo) March 15, 2019