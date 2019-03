Η Αρσεναλ ηττήθηκε στη Γαλλία με 3-1 από τη Ρεν και τώρα καλείται να κάνει μία δύσκολη ανατροπή, ώστε να μην αποκλειστεί πρόωρα από το Europa League. Και ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος που έχει ξεκάθαρα ηγετικό ρόλο στην ομάδα από την πρώτη κιόλας χρονιά του στο Λονδίνο, δίνει το έναυσμα για την πρόκριση, γράφοντας στο Twitter: «Ας τα δώσουμε όλα. Ας το κάνουμε μαζί», συνοδεύοντάς το με πωρωτική φωτογραφία.

Let's give everything! Let's do this TOGETHER! #WeAreTheArsenal pic.twitter.com/OPKOMcESPQ

— Sokratis Papastathopoulos (@SokratisPapa5) March 14, 2019