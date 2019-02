Ο Μιλίνκοβιτς – Σάβιτς πετάχτηκε από τον πάγκο της Λάτσιο... με κατεβασμένο σορτσάκι! (vid)

Η ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι αποκλείστηκε από τους Ανδαλουσιανούς με δυο ήττες στα μεταξύ τους παιχνίδια για τους «32» του Europa League, όμως, από τα καλύτερα στιγμιότυπα του επαναληπτικού που ολοκληρώθηκε με το 2-0 για τους Σεβιγιάνους, ήταν... στον πάγκο.

Ο Ιντζάγκι με κάποιον ποδοσφαιριστή του από τους αναπληρωματικούς συγχρονίστηκαν τέλεια για το... σουτ που θα ήλπιζαν να έχει γίνει καλύτερα ώστε να επιτευχθεί γκολ για την ομάδα τους, ενώ, ο Μιλίνκοβιτς – Σάβιτς δεν λογάριασε πως είχε πέσει το σορτσάκι του και πετάχτηκε, όμως ήταν μάταιο...

What the hell is Milinkovic Savic doing lol. Also what is that synchronous shot from the manager and one of the players #EuropaLeague #SEVLAZ pic.twitter.com/MVE1EQat3p

— George-Fut Trader (@GeorgeFutTrader) February 20, 2019