Νίκησαν την Άρσεναλ και... πήγαν για μπέργκερ οι παίκτες της ΜΠΑΤΕ! (pic)

Ο αστέρας της ΜΠΑΤΕ και άλλοτε άσος των «κανονιέρηδων», Αλεξάντερ Χλεμπ, μαζί με ορισμένους συμπαίκτες του, πήγαν στο Double Whopper για να... επιβραβεύσουν με μπέργκερ τους εαυτούς τους για το σημαντικό αποτέλεσμα που πήραν κόντρα στο σύνολο του Ουνάι Έμερι.

Δείτε τη φωτογραφία:

Nothing rubs salt into the wounds more than sitting next to Alex Hleb and the BATE team while they celebrate beating Arsenal by wolfing down a Double Whopper meal at 8am pic.twitter.com/7DOW4XYsXE

— Charles Watts (@charles_watts) February 15, 2019