Ο Έμερι δεν θέλει ούτε να μιλάει για τον Εζίλ! (vid)

Οι «κανονιέρηδες» με πολύ κακή εικόνα ηττήθηκαν 1-0 στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των «32» του Europa League, με τον Εζίλ να χάνει πλέον το 100ο του ματς με την ομάδα από την εποχή που μετακόμισε σ' εκείνη, το 2013.

Ο Έμερι τον άφησε εκτός αποστολής δίχως να εξηγήσει το γιατί, ενώ, όταν κλήθηκε από τον ρεπόρτερ να μιλήσει On camera για την κατάσταση με τον Γερμανό, είπε: «Νομίζω ότι οι πρωταγωνιστές είναι οι ποδοσφαιριστές που έπαιξαν και πρέπει να τους σεβαστούμε και να μιλήσουμε για εκείνους που αγωνίστηκαν...».

