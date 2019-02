Ζιρού: Το... σημάδι του Γάλλου που δείχνει κατάκτηση του Europa League από την Τσέλσι (pic)

Στις 8/11 δίνει τη νίκη στην Τσέλσι επί της ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ με 0-1, πετυχαίνει 2 από τα 4 γκολ της ομάδας του κόντρα στον ΠΑΟΚ, βρίσκει δίχτυα επί της Βίντι στο εκτός έδρας 2-2 και το βράδυ της Πέμπτης (14/2) επίσης πετυχαίνει γκολ στη νίκη με 2-1.

Ο Ολιβιέ Ζιρού έχει κρατήσει την επαφή του με τα δίχτυα για τέσσερα σερί ματς.

Ο τελευταίος «μπλε» που πέτυχε κάτι ανάλογο είναι ο Βίκτορ Μόζες, ο οποίος τη σεζόν 2012-2013 σκόραρε κόντρα σε Ρούμπιν Καζάν (εντός και εκτός), σε Βασιλεία (εντός και εκτός) αλλά και Βασιλεία. Εκείνη τη σεζόν, η Τσέλσι έπαιξε στον τελικό με την Μπενφίκα και πήρε το τρόπαιο.

Λέτε να είναι ένα σημάδι αυτό με τον Ζιρού φέτος; Για τους Άγγλους που έχουν «αρρώστια» μ' αυτά τα... σημάδια, μάλλον θα αποτελεί οιωνό.

4 - Olivier Giroud is the first Chelsea player to score in four successive games in European competition since Victor Moses in May 2013; a year in which they won the Europa League. Foretold. pic.twitter.com/Y0W00g3Igk

— OptaJoe (@OptaJoe) February 14, 2019