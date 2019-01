Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν κανονικά στην Ευρώπη εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Ντιναμό Κιέβου για την φάση των «32». Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η UEFA στάθηκε στο γκολ του Κώστα Φορτούνη κόντρα στον Λεβαδειακό.

Kostas Fortounis

His first goal of 2019 as Olympiacos beat Levadiakos 2-0! #UEL pic.twitter.com/QmIRkUNWTC

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 14 Ιανουαρίου 2019