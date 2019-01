Η διπλή απόκρουση του Σα στις καλύτερες των ομίλων του Europa League (vid)

Οπως έκανε γνωστό ο επίσημος λογαριασμός του UEFA Europa League στα social media, η διπλή απόκρουση του Σα στο πέναλτι της Μπέτις ήταν μία από τις κορυφαίες των ομίλων της διοργάνωσης.

Η διάκριση αυτή αποτελεί ακόμα μια αναγνώριση των πολύ καλών εμφανίσεων του Πορτογάλου γκολκίπερ των ερυθρόλευκων. Ανάμεσα στη δική του βρέθηκαν επίσης οι αποκρούσεις πολύ καλών επίσης γκολκίπερ, όπως του Λένο της Άρσεναλ, του Οτσόα της Σταντάρ Λιέγης και άλλων.

Leno

Ochoa

José Sá

Best saves of the group stage #UEL pic.twitter.com/jMw6UFjgTl

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 10 Ιανουαρίου 2019