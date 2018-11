Μπήκε στην 20άδα για Μπέτις ο Τσιμίκας (pic)

Πλην των τραυματιών Λάζαρου, Χασάν και Μεριά και του μόνιμα το τελευταίο διάστημα εκτός πλάνων αλλά και προς αποχώρηση Τουρέ η 20άδα του Μαρτίνς δεν είχε εκπλήξεις. Ο Τσιμίκας που προερχόταν από πρόβλημα τραυματισμού στο πόδι του μπόρεσε και μπήκε αποστολή. Οι εκλεκτοί για το Μπέτις - Ολυμπιακός, ματς της Πέμπτης στο Europa:

Κίπερ: Γιαννιώτης, Σα και Χουτεσιώτης

Αμυντικοί: Ομάρ, Τσιμίκας, Κούτρης, Μιράντα, Βούκοβιτς, Τοροσίδης και Σισέ

Μέσοι: Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Φετφατζίδης, Γκιγιέρμε, Ναουέλ, Βρουσάι και Ποντένσε

Φορ: Γκερέρο

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Μπέτις. / The squad players selected ahead of the match against @RealBetis. #olympiacos #UEL #BETOLY #squadlist @EuropaLeague pic.twitter.com/lTW169Wp6u

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) November 27, 2018