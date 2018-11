Σοκαριστικός τραυματισμός για Γουέλμπεκ (vid & pics)

Πήδηξε για κεφαλιά και προσγειώθηκε με τον χειρότερο τρόπο στο έδαφος. Ο αστράγαλος του δεξιού ποδιού του Ντάνι Γουέλμπεκ είχε αλλάξει θέση και η σοκαριστική εικόνα του τραυματισμού περιλάμβανε το πόδι του να κοιτάζει προς τα πίσω αντί για μπροστά. Ο άτυχος επιθετικός της Αρσεναλ μεταφέρθηκε με φορείο εκτός γηπέδου, με τους συμπαίκτες τους να δυσκολεύονται ακόμα και να κοιτάξουν.

Commentators Curse. Good luck to Danny Welbeck with the recovery- looked like a bad one to me on telly, but the commentator is in the ground. pic.twitter.com/nmQgI71xks

— SJC (@StephenCurley1) November 8, 2018