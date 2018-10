Ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Άρσεναλ και ο... Ολυμπιακός (vid)

Ενηλικιώθηκε το φετινό καλοκαίρι. Πήρε την ευκαιρία του από τον Ουνάι Έμερι με τη συμμετοχή στην προετοιμασία της ομάδας και ο Εμίλ Σμιθ Ρόου κατάφερε να κερδίσει μια θέση στα βασικά πλάνα του προπονητή του, στη νίκη (3-0) επί της Καραμπάγκ στο Αζερμπαϊτζάν για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του φετινού Europa League.

Ο νεαρός χαφ/εξτρέμ, μάλιστα, πέτυχε και το δεύτερο από τα τρία γκολ των «κανονιέρηδων», για να γίνει ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Άρσεναλ σε ηλικία 18 ετών και 67 ημερών, ενώ, αξίζει να σημειωθεί πως είναι ο πρώτος στην ιστορία του κλαμπ που βρίσκει δίχτυα σε επίσημο ματς και είναι γεννημένος από το 2000 κι έπειτα!

Το αμέσως προηγούμενο ρεκόρ όσον αφορά στον ποδοσφαιριστή που μέχρι και το βράδυ της 4ης Οκτωβρίου του 2018 ήταν ο νεότερος που χρίστηκε σκόρερ με τη φανέλα του λονδρέζικου κλαμπ, το κατείχε ο Άλεξ Όξλεϊντ Τσάμπερλεϊν.

Ο νυν εξτρέμ της Λίβερπουλ είχε βρει δίχτυα σε νίκη (2-1) επί του Ολυμπιακού, το 2011, σε ηλικία 18 ετών και 43 ημερών, έχοντας μάλιστα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο Champions League σ' εκείνο το ματς με τους «ερυθρόλευκους».

Emile Smith Rowe scores his first senior goal for Arsenal. 2-0 pic.twitter.com/AFKcvmJU1H

— Terje (@TerjeMedia) October 4, 2018