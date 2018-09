Τρελό γκολ νίκης από Ζάλτσμπουργκ με δυο τακουνιές! (vid)

Οι Αυστριακοί κατάφεραν να φύγουν από τη Γερμανία με το υπέρ τους 3-2 για τους ομίλους του Europa League, με το σκορ να διαμορφώνεται με υπέροχο τρόπο στο 89ο λεπτό. Φυσικά, δεν γινόταν να μην υπάρξουν οι τρελοί πανηγυρισμοί, όπως αποτυπώθηκαν στο βίντεο...

Τόσο η ασίστ, όσο και η αμέσως προηγούμενη μπαλιά, αποτελούν προϊόν... ποδοσφαιρικών εμπνεύσεων!

GOLAZO!!! The two assists leading up to Fredrik Gulbrandsen's winner are stunning! #RBLFCS #RBNY pic.twitter.com/OPDwxbAsg7

— The Klimberg Monologues (@Klimberginho) September 20, 2018