«Σκύλιασε» ο Τορέιρα κι έκανε τάκλιν... με το κεφάλι! (vid)

Ο Ουρουγουανός χαφ των «κανονιέρηδων», το βράδυ της Πέμπτης στη νίκη (4-2) των «κανονιέρηδων» επί της Βόρσκλα έδωσε ακόμα περισσότερους λόγους στον Ουνάι Έμερι να σκεφτεί να τον ξεκινήσει στα επόμενα ματς της Άρσεναλ.

Μάλιστα, έδειξε τέτοιο πάθος και λατινικό ταπεραμέντο, που τα έβαζε με όλους και έφτασε σε σημείο να κάνει... τάκλιν με το κεφάλι σε φάση που δεν είχε ισορροπία και δεν ήθελε να χάσει τον αντίπαλό του!

Look at the commitment for Torreira pic.twitter.com/zVECsg3svE

— Nik (@Thoreira) September 20, 2018