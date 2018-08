Mε τους ίδιους 11 ο Ολυμπιακός (pic)

Οπως αναμενόταν. Ο Πέδρο Μαρτίνς δεν θα έκανε αλλαγές στην 11αδα σε σχέση με τα προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Ετσι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει στην Μπέρνλι με τους:

Γιαννιώτη, Ομάρ, Μιράντα, Βούκοβιτς, Τσιμίκα, Καμαρά, Μπουχαλάκη, Φορτούνη, Χριστοδουλόπουλο, Ποντένσε, Γκερέρο.

Στον πάγκο είναι οι:

Χουτεσιώτης, Νάτχο, Φετφατζίδης, Ανσαριφάρντ, Χασάν, Τοροσίδης, Σισέ

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Μπέρνλι. / The line-up for today's match against @BurnleyOfficial. #olympiacos #UEL #BurOly #lineup @EuropaLeague pic.twitter.com/lCyWq01pPn

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) August 30, 2018