Η 11αδα του Ολυμπιακού με τη Λουκέρνη (pic)

Xωρίς την παραμικρή έκπληξη θα παρατάξει τον Ολυμπιακό ο Πέδρο Μαρτίνς στο πρώτο επίσημο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» για την φετινή σεζόν.

Ο Πορτογάλος θα έχει τον Γιαννιώτη κάτω από τα δοκάρια και τους Ομάρ, Μιράντα, Βούκοβιτς, Τσιμίκα στην άμυνα.

Στα χαφ θα είναι οι Μπουχαλάκης και Καμαρά με τους Ποντένσε, Χριστοδουλόπουλο, Φορτούνη να παίζουν πίσω από τον Γκερέρο



Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Λουκέρνη. / The line-up for today's match against @FCL_1901.#olympiacos #UEL #OLYLUZ #lineup @EuropaLeague pic.twitter.com/MSKZcdvxOY

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) August 9, 2018