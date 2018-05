Μήτρογλου: Ο τρίτος Έλληνας σε τελικό με ξένη ομάδα

Ο Κώστας Μήτρογλου προερχόταν από τραυματισμό και δεν ξεκίνησε στον τελικό του Europa League με την Ατλέτικο. Ο επιθετικός της Μαρσέιγ πέρασε ως αλλαγή στο 73’ και έγινε μόλις ο τρίτος Έλληνας που αγωνίζεται σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Πριν τον Μήτρογλου ο Άκης Ζήκος είχε παίξει με τον Μονακό στον τελικό του Champions League το 2004 στην ήττα από την Πόρτο, ενώ το 2009 ο Αλέξανδρος Τζιώλης είχε περάσει ως αλλαγή (στο 103’) στον τελικό του Κυπέλλου UEFA στην ήττα της Βέρντερ Βρέμης από την Σαχτάρ.

73' Final roll of the dice for OM,

Off: @ValereGermain

On: @kmitroglou

What can the striker do to get us back into the game?#OMAtleti | #UELFinal pic.twitter.com/wBIOyf8CGJ

— Olympique Marseille (@OM_English) May 16, 2018