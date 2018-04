Ο αήττητος ΠΑΟΚ κόντρα στον Βενγκέρ! (vids)

Το 1996 ήταν η χρονιά που ο Αρσέν Βενγκέρ άνοιγε τον «κύκλο» του στην Άρσεναλ. 22 χρόνια μετά, η διαδρομή αυτή ίσως κράτησε περισσότερο απ' όσο θα επέτασσε η λογική, ωστόσο δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί πετυχημένη και κομβική στην πολύχρονη ιστορία του συλλόγου!

Ο Αλσατός ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρησή του από τον πάγκο των «κανονιέρηδων» το ερχόμενο καλοκαίρι και τα στατιστικά, οι αναφορές στα επιτεύγματά του και όλα όσα έκανε ή δεν έκανε ως προπονητής τους έχουν αρχίσει να αναδεικνύονται.

Ένα χαρακτηριστικό στατιστικό για την πορεία του Βενγκέρ στο Χάιμπουρι και στο Έμιρεϊτς είναι το γεγονός πως έχει αντιμετωπίσει 124 ομάδες, εκ των οποίων δεν έχει νικήσει 5. Μια εξ αυτών είναι ο ΠΑΟΚ, που μαζί με τη Φιορεντίνα (1 Ι, 1 Η), την Παρί Σεν Ζερμέν (2 Ι), την Πορτ Βέιλ (2 Ι) και τη Ρόδεραμ (1 Ι) συμπληρώνουν αυτό το ιδιότυπο γκρουπ!

124 - Arsene Wenger has faced 124 different opponents as manager of Arsenal, but has only failed to beat 5 of those teams:

Fiorentina (P2 W0 D1 L1)

PAOK Salonika (P2 W0 D1 L1)

Paris Saint-Germain (P2 W0 D2 L0)

Port Vale (P2 W0 D2 L0)

Rotherham United (P1 W0 D1 L0)

Collection pic.twitter.com/iveoABXyzL

— OptaJoe (@OptaJoe) 20 Απριλίου 2018