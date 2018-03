Ο Γουέλμπεκ δεν τιμωρήθηκε για τη βουτιά!

Ο 27χρονος επιθετικός της Αρσεναλ έστρεψε πάνω του όλα τα βλέμματα με τη βουτιά στο ματς με τη Μίλαν, όπου κατάφερε να κερδίσει πέναλτι για τους Λονδρέζους. Μπορεί οι πληροφορίες να μιλούσαν για τιμωρία, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε! Η UEFA αποφάσισε να μην τον τιμωρήσει και ο Ντάνι Γουέλμπεκ θα αγωνιστεί κανονικά στα προημιτελικά του Europa League με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

How on earth is this a penalty the ref totally lost it. #ArsenalMilan #penalty #Welbeck pic.twitter.com/54tUawwVff

— El Tridente (@ETReacts) March 15, 2018