Η ενέργεια του Μουσόντα που τρέλανε τους οπαδούς της Σέλτικ (vid)

Ο 21χρονος μέσος που μετακόμισε από την Τσέλσι στη Γλασκώβη για λογαριασμό της Σέλτικ, πρωταγωνίστησε σε μια μεγάλη βραδιά για τους bhoys, στο πρώτο ματς με τη Ζενίτ, το βράδυ της Πέμπτης, στους «32» του Europa League.

Αν και πριν από την έναρξη της αναμέτρησης πολλοί θεώρησαν ότι τελικά ο Μπρένταν Ρότζερς δεν τον εμπιστευόταν, αφήνοντάς τον στον πάγκο, ο Μουσόντα μόλις πέρασε στο ματς έκανε τη διαφορά, πανηγύρισε σαν τρελός, έκανε ειδική μνεία στην ατμόσφαιρα που βίωσε από τον κόσμο των «καθολικών» και αγαπήθηκε λίγο παραπάνω από τους οπαδούς της νέας του ομάδας.

Δείτε την εκπληκτική ενέργεια:

Musonda Jr sets up Celtic's likely match-winner (McGregor) after great close control to hold the ball up and then spring a counter. #CFC #LoanWatch pic.twitter.com/oR6OAhQSY6

