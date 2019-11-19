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Ιταλία: Πρώτη φορά σκόραραν 7 διαφορετικοί παίκτες!

Ιταλία: Πρώτη φορά σκόραραν 7 διαφορετικοί παίκτες!

Ιταλία: Πρώτη φορά σκόραραν 7 διαφορετικοί παίκτες!

Η Ιταλία σκόρπισε με 9-1 την Αρμενία και πέτυχε ρεκόρ, αφού σκόραραν 7 διαφορετικοί παίκτες της.  

Δεν χαρίστηκε στην Αρμενία η Ιταλία.

Η Squadra Azzurra διέλυσε με 9-1 την αντίπαλο της και έκανε ρεκόρ.

Για πρώτη φορά είχε 7 διαφορετικούς σκόρερ στο ματς.

Γκολ πέτυχαν οι Ζανιόλο, Ιμόμπιλε, Μπαρέλα, Ζορζίνιο, Ρομανιόλι, Ορσολίνι και Κιέζα.

 

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