Ιταλία: Πρώτη φορά σκόραραν 7 διαφορετικοί παίκτες!

Δεν χαρίστηκε στην Αρμενία η Ιταλία.
Η Squadra Azzurra διέλυσε με 9-1 την αντίπαλο της και έκανε ρεκόρ.
Για πρώτη φορά είχε 7 διαφορετικούς σκόρερ στο ματς.
Γκολ πέτυχαν οι Ζανιόλο, Ιμόμπιλε, Μπαρέλα, Ζορζίνιο, Ρομανιόλι, Ορσολίνι και Κιέζα.
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛΛAΔΑ 2vs
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 3vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΤΑΛΙΑ 9vs
ΑΡΜΕΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1vs
ΔΑΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΠΑΝΙΑ 5vs
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ 0vs
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΒΡΑΛΤAΡ 1vs
ΕΛΒΕΤΙΑ 6
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΗΔΙΑ 3vs
ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΛΤΑ 1vs
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
ZALGIRIS KAUNAS -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ALBA BERLIN -vs
CRVENA ZVEZDA -
BAYERN MUNCHEN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
LYON-VILLEURBANNE -vs
ANADOLU EFES -
MILANO -vs
MACCABI TEL AVIV -
VALENCIA -vs
ZENIT PETERSBURG -
REAL MADRID -vs
BC KHIMKI -
LIVE
NEW YORK KNICKS 52vs
CLEVELAND CAVALIERS 34
LIVE
TORONTO RAPTORS 18vs
CHARLOTTE HORNETS 10
LIVE
BROOKLYN NETS 14vs
INDIANA PACERS 10
CHICAGO BULLS -vs
MILWAUKEE BUCKS -
HOUSTON ROCKETS -vs
PORTLAND -
DALLAS MAVERICKS -vs
SAN ANTONIO SPURS -
PHOENIX SUNS -vs
BOSTON CELTICS -
UTAH JAZZ -vs
MINNESOTA -
LOS ANGELES CLIPPERS -vs
OKLAHOMA CITY -
BANDIRMA B.I.K. -vs
ANWIL WLOCLAWEK -
ΑΕΚ -vs
RASTA VECHTA -
VEF RIGA -vs
IBEROSTAR TENERIFE -
HAPOEL UNET HOLON -vs
SASSARI -
ANTWERP GIANTS -vs
PAU-LACQ-ORTHEZ -
POLSKI CUKIER TORUN -vs
TURK TELEKOM -
BAXI MANRESA -vs
FILOU OOSTENDE -
DIJON -vs
BONN -
GALATASARAY -vs
UNICAJA -
CEDEVITA OLIMPIJA -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ΣΛΟΒΑΚΙΑ -vs
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖAΝ -
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -vs
ΙΣΡΑΗΛ -
ΟΥΑΛΙΑ -vs
ΟΥΓΓΑΡΙΑ -
ΛΕΤΟΝΙΑ -vs
ΑΥΣΤΡΙΑ -
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ -vs
ΡΩΣΙΑ -
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -vs
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ -
ΠΟΛΩΝΙΑ -vs
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -
ΒΕΛΓΙΟ -vs
ΚΥΠΡΟΣ -
ΣΚΩΤΙΑ -vs
ΚΑΖΑΚΣΤAΝ -
ΟΛΛΑΝΔΙΑ -vs
ΕΣΘΟΝΙΑ -
BROMLEY -vs
BRISTOL ROVERS -
PETERBOROUGH UNITED -vs
STEVENAGE -
BURTON ALBION -vs
SALFORD CITY -
EXETER CITY -vs
CAMBRIDGE UNITED -
ROCHDALE -vs
WREXHAM -
SWINDON TOWN -vs
CHELTENHAM TOWN -
DONCASTER ROVERS -vs
AFC WIMBLEDON -
GILLINGHAM -vs
SUNDERLAND AFC -
BRADFORD CITY -vs
SHREWSBURY TOWN -
EASTLEIGH -vs
STOURBRIDGE -
Η Ιταλία σκόρπισε με 9-1 την Αρμενία και πέτυχε ρεκόρ, αφού σκόραραν 7 διαφορετικοί παίκτες της.
Δεν χαρίστηκε στην Αρμενία η Ιταλία.
Η Squadra Azzurra διέλυσε με 9-1 την αντίπαλο της και έκανε ρεκόρ.
Για πρώτη φορά είχε 7 διαφορετικούς σκόρερ στο ματς.
Γκολ πέτυχαν οι Ζανιόλο, Ιμόμπιλε, Μπαρέλα, Ζορζίνιο, Ρομανιόλι, Ορσολίνι και Κιέζα.