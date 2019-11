Κριστιάνο: Βοήθησε ξανά θαυμαστή του για μια φωτογραφία (vid)

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πέτυχε χατ-τρικ με τη φανέλα με το εθνόσημο στο 6-0 επί της Λιθουανίας το βράδυ της Πέμπτης και όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής γι' ακόμα μια φορά για τους Ίβηρες, έκανε έναν οπαδό να επιχειρήσει να βγάλει μαζί του μια φωτογραφία... ζωής!

Εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, κατάφερε να τον φτάσει και ενώ τον πρόλαβε ένας steward, ο Κριστιάνο τον βοήθησε για να του χαρίσει την ωραία στιγμή και την αναμνηστική selfie.

#Respect : Lors de - Un petit enfant et un supporter avec le maillot de la Juventus (CR7) sont entrés sur la pelouse pour faire un câlin et un selfie à Cristiano Ronaldo , et comme à son habitude il a pris le petit dans ses bras et fait un selfie. pic.twitter.com/5i0V71Zr9S

The moment Cristiano Ronaldo allows pitch invader to get a selfie *during* Portugal v Lithuania

Class from Ronaldo pic.twitter.com/EhvDIer5et

