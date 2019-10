Αγγλία: Ο Μάντισον ξεπέρασε την ίωση με... ρουλέτα στο καζίνο! (pic)

Σύμφωνα με τη φωτογραφία που δημοσιεύει η Sun, ο διεθνής μεσοεπιθετικός της Λέστερ, μάλλον προσπάθησε να ρίξει τον πυρετό του με λίγα κέρδη από το καζίνο της αγγλικής πόλης στην οποία διαμένει και αγωνίζεται.

Ενώ ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ τον άφησε εκτός αποστολής της Αγγλίας για τα παιχνίδια με τις Τσεχία και Βουλγαρία στα προκριματικά του Euro 2020 λόγω ίωσης, ο Μάντισον εθεάθη σε καζίνο.

Μάλιστα, το ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας αναφέρει πως αυτό έγινε τη νύχτα της περασμένης Παρασκευής, όταν τα «τρία λιοντάρια» γνώρισαν ήττα με σκορ 2-1 στην Πράγα!

James Maddison spotted at casino after pulling out of England squad with illness https://t.co/EKl9iJ8vyu pic.twitter.com/IISVku6AbM

— The Sun Football (@TheSunFootball) October 12, 2019