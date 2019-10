Η «φούρια ρόχα» έμεινε στο 1-1 απέναντι στη Νορβηγία το βράδυ του Σαββάτου για τα προκριματικά του Euro 2020 και η παρουσία του Σέρχιο Ράμος στο κέντρο της άμυνας, σήμανε και την συμμετοχή – ρεκόρ στην ιστορία της εθνικής ομάδας της πατρίδας του.

Ξεπέρασε τον Ίκερ Κασίγιας και έπιασε πλέον τις 168 εμφανίσεις με τη φανέλα με το εθνόσημο!

Ο αρχηγός της Ισπανίας και φυσικά της Ρεάλ Μαδρίτης, έλαβε μήνυμα τόσο από τον προηγούμενο κάτοχο της κορυφαίας επίδοσης εμφανίσεων στην εθνική ομάδα, όσο και από τον Ντέιβιντ Μπέκαμ για το επίτευγμά του.

«Με τον κόπο σου, το ταλέντο σου, την αφοσίωσή σου και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύεις, έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο που ελάχιστοι φτάνουν... Ευχόμαστε όλοι οι Ισπανοί να συνεχίσεις και να αυξήσεις ακόμα περισσότερο τις συμμετοχές σου, κατακτώντας διακρίσεις και φτάνοντας σε επιτυχίες» του ανέφερε ο Κασίγιας, ενώ, ο «Μπεκς», μιλώντας σε άπταιστα ισπανικά στο βίντεο που του ετοίμασε από την Κίνα, του είπε:

«Είναι εκπληκτικό κατόρθωμα, οπότε συγχαρητήρια. Είμαι πολύ χαρούμενος για εσένα και την οικογένειά σου. Τα ισπανικά μου είναι εκπληκτικά»!

Iker Casillas sent Sergio Ramos a touching message after the defender surpassed him as the most capped Spanish player of all time

(via @IkerCasillas) pic.twitter.com/OwtNX3dBKH

— ESPN FC (@ESPNFC) October 12, 2019