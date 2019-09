Στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Βοϊβόντα έγινε αποδέκτης της μπαλιάς από τον Μπερίσα που αντιλήφθηκε ότι μπορούσε να πιάσει παντελώς απροετοίμαστη την αντίπαλη άμυνα και διαμορφώθηκε το τελικό 2-1 του αγώνα απέναντι στους Τσέχους!

Το Κόσοβο, αν και με ματς παραπάνω, είναι πρώτο στον όμιλο που συμμετέχουν οι Άγγλοι και τελευταία φορά υπέστη ήττα στα τέλη του 2017!

Βέβαια, η συγκεκριμένη εκτέλεση κόρνερ σίγουρα θα έχει δουλευτεί σε προπόνηση, σε αντίθεση με την πανέξυπνη ιδέα που είχε ο Αλεξάντερ – Άρνολντ στον επαναληπτικό της Λίβερπουλ με τηγ Μπαρτσελόνα στο «Άνφιλντ» για τα ημιτελικά του Champions League.

Right so fucking KOSOVO NATIONAL TEAM scored this goal and you’re telling me Trent Alexander-Arnold isn’t having an influence on international football?? pic.twitter.com/fXCkNdDn1k

— MSZ (@ThisIsMS2) September 7, 2019