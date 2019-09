Ο διεθνής γκολκίπερ των «μπλε» του Λονδίνου επιλέχθηκε από τον Ρομπέρτο Μορένο έναντι του Νταβίντ Ντε Χέα, αλλά φρόντισε να δικαιώσει την απόφαση που πήρε ο ομοσπονδιακός προπονητής.

Η απόκρουσή του με το πόδι στα τελευταία λεπτά σε καρφωτή κεφαλιά αντιπάλου ήταν καθοριστική για να παραμείνει το 2-1 για την Ισπανία και να πάρει τη νίκη στο ματς της Πέμπτης για τα προκριματικά του Euro 2020.

Kepa makes an incredible save in added time to rescue Spain against Romania. Spain Number 1

