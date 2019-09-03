Δείτε πιο κάτω το τι ανέβασε ο Ποντένσε για την προπόνησή του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Σχετικό ποστ έκανε και ο Κώστας Καραπαπάς.
ΤΕΛΙΚΟ
MONTENEGRO 83vs
NEW ZEALAND 93
ΤΕΛΙΚΟ
BRAZIL 79vs
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛAΔΟΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
JORDAN 64vs
FRANCE 103
ΤΕΛΙΚΟ
USA 93vs
TURKEY 92
ANGOLA -vs
PHILIPPINES -
IVORY COAST -vs
POLAND -
KOREA REPUBLIC -vs
NIGERIA -
PUERTO RICO -vs
TUNISIA -
ITALY -vs
SERBIA -
VENEZUELA -vs
CHINA PR -
RUSSIA -vs
ARGENTINA -
ΤΕΛΙΚΟ
AUSTRALIA 81vs
SENEGAL 68
ΤΕΛΙΚΟ
MONTENEGRO 83vs
NEW ZEALAND 93
ΤΕΛΙΚΟ
JAPAN 76vs
CZECH REPUBLIC 89
ΤΕΛΙΚΟ
GERMANY 68vs
DOMINICAN REPUBLIC 70
ΤΕΛΙΚΟ
LITHUANIA 92vs
CANADA 69
ΤΕΛΙΚΟ
BRAZIL 79vs
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛAΔΟΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
JORDAN 64vs
FRANCE 103
ΤΕΛΙΚΟ
USA 93vs
TURKEY 92
LIVE
STANISLAS WAWRINKA 0vs
DANIIL MEDVEDEV 0
LIVE
GRANOLLERS/ZEBALLOS 0vs
MARACH/MELZER 0
ΤΕΛΙΚΟ
FLIPKENS/ROGER-VASSE 0vs
STOSUR/RAM 2
ΤΕΛΙΚΟ
GAUFF/MCNALLY 0vs
AZARENKA/BARTY 2
ΤΕΛΙΚΟ
GAEL MONFILS 3vs
PABLO ANDUJAR-ALBA 0
ΤΕΛΙΚΟ
CABAL/FARAH 2vs
HAASE/KOOLHOF 0
ΤΕΛΙΚΟ
SOCK/WITHROW 2vs
BRYAN/BRYAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
MATTEK-SANDS/MURRAY 2vs
DABROWSKI/PAVIC 1
ΤΕΛΙΚΟ
MARIN CILIC 1vs
RAFAEL NADAL 3
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/DODIG 2vs
MARTIN/ATAWO 1
ΤΕΛΙΚΟ
KICHENOK/OSTAPENKO 2vs
HSIEH/STRYCOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/VENUS 2vs
PESCHKE/KOOLHOF 0
ΤΕΛΙΚΟ
TAYLOR TOWNSEND 1vs
BIANCA ANDREESCU 2
ΤΕΛΙΚΟ
KRAWIETZ/MIES 2vs
MAYER/SOUSA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ELINA SVITOLINA 2vs
JOHANNA KONTA 0
ΤΕΛΙΚΟ
DUAN/ZHENG 0vs
MERTENS/SABALENKA 2
BABOS/MLADENOVIC -vs
AZARENKA/BARTY -
ΤΕΛΙΚΟ
PERTH GLORY 1vs
NEWCASTLE JETS 1
Ο Ντάνιελ Ποντένσε γεμάτος χαρά ανάρτησε στα social media του φωτογραφίες από την προπόνηση της Εθνικής Πορτογαλίας και την συνύπαρξή του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο!
Δείτε πιο κάτω το τι ανέβασε ο Ποντένσε για την προπόνησή του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Σχετικό ποστ έκανε και ο Κώστας Καραπαπάς.