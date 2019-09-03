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Ολυμπιακός: Ο Ποντένσε στο πλευρό του Κριστιάνο Ρονάλντο! (pics)

Ολυμπιακός: Ο Ποντένσε στο πλευρό του Κριστιάνο Ρονάλντο! (pics)

Ολυμπιακός: Ο Ποντένσε στο πλευρό του Κριστιάνο Ρονάλντο! (pics)

Ο Ντάνιελ Ποντένσε γεμάτος χαρά ανάρτησε στα social media του φωτογραφίες από την προπόνηση της Εθνικής Πορτογαλίας και την συνύπαρξή του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο!

Δείτε πιο κάτω το τι ανέβασε ο Ποντένσε για την προπόνησή του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Σχετικό ποστ έκανε και ο Κώστας Καραπαπάς.

 

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