Χωρίς Κομάν η Γαλλία

Χωρίς τον Κομάν θα παίξει η Γαλλία με την Ισλανδία στο δεύτερο παιχνίδι της στα προκριματικά του Euro 2020. Ο Γάλλος ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση και αποφασίστηκε να επιστρέψει στο Μόναχο, με τον Ντεσάν να μην καλεί άλλον παίκτη στη θέση του.

Kingsley Coman will not take part in the game against Iceland on Monday due to back pain, and has returned to his club. Didier #Deschamps has decided against calling up a replacement.#FiersdetreBleus #EURO2020 #FRAISL pic.twitter.com/v5DTz6KAxG

— French Team (@FrenchTeam) March 24, 2019