Κοσμοσυρροή από τους οπαδούς της Μπέτις που ζήτησαν... τελικό! (vid)

Η ομάδα του Κίκε Σετιέν κλώτσησε ένα προβάδισμα που μπορούσε ν' αποδειχθεί πολύ σημαντικό όταν προηγήθηκε με δύο τέρματα στο πρώτο ματς, ωστόσο, οι «νυχτερίδες» έφτασαν στο 2-2 και πλέον φιλοξενούν τη Μπέτις στο «Μεστάγια», το βράδυ της Πέμπτης.

Με δεδομένο πως ο τελικός του Copa del Rey διεξάγεται φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν», είναι τεράστια ευκαιρία για τον σύλλογο να δώσει το «παρών» εκεί και να διεκδικήσει το τρόπαιο και γι' αυτό ο κόσμος της ομάδας φρόντισε να δώσει ώθηση στους παίκτες και τον προπονητή στην ανοιχτή προπόνηση της Τετάρτης.

