MVP και... 40άρισε τους τίτλους ο Ντάνι Άλβες! (pics)

Ο 36χρονος φουλ μπακ έμεινε ελεύθερος από την Παρί Σεν Ζερμέν και τα έδωσε όλα στη διοργάνωση την οποία φιλοξένησε φέτος το καλοκαίρι η Βραζιλία, με την εθνική ομάδα των διοργανωτών να κατακτά την κορυφή του τουρνουά.

Το Κόπα Αμέρικα είναι το 40ος τίτλος στην καριέρα του Ντάνι Άλβες, ο οποίος συνεχίζει να συλλέγει διακρίσεις και τρόπαια και είναι ο κορυφαίος σε αυτό το κομμάτι, δίχως να μπορεί να τον πλησιάσει οποιοσδήποτε άλλος.

Μάλιστα, αναδείχθηκε και MVP του θεσμού, βάζοντας τα γυαλιά σε πολλούς άλλους και κυρίως σε νεότερους από εκείνον, ποδοσφαιριστές...

Dani Alves is now the first player in history to have won 40 trophies in his career.

